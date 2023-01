Aereo Nepal precipitato, la copilota perse il marito in un incidente identico 17 anni fa. Anju aveva 44 anni

L'incidente aereo precipitato nelle scorse ore in Nepal ha provocato il decesso di 72 persone. Ma non è tutto. A perdere la vita è stata anche la copilota, morta nello stesso modo in cui morì il marito nel 2006. Da allora sono passati 17 anni e i familiari della donna non riescono a credere ai propri occhi.



Un incidente aereo senza precedenti. Il volo precipitato ieri in Nepal, da Kathmandu a Pokhara, ha provocato il decesso di tutte le persone a bordo. La copilota Anju Khatiwada, 44 anni, che si trovava a bordo del velivolo della compagnia Yeti Airlines, è rimasta vittima dello schianto così come lo fu il marito Dipak Pokhrel nel 2006.





La tragica coincidenza

Khatiwada «ha ottenuto la certificazione da pilota con i soldi che ha ricevuto dall'assicurazione dopo la morte del marito, deceduto nel 2006 in un incidente di un aereo Twin Otter di Yeti Airlines a Jumla».

«Domenica, stava pilotando l'aereo insieme ad un pilota istruttore, che è la procedura standard della nostra compagnia».

Atención: ⚠️ IMÁGENES FUERTES ⚠️



Uno de los pasajeros de nombre Sonu Jaiswal de 35 años, originario de la India inició una transmisión en vivo a través de #Facebook y captó el momento en que el avión de #YetiAirlines se estrella dejando como saldo él y 67 muertos más en #Nepal. pic.twitter.com/HH3To9EbMC — El Dato Noticias Morelos (@eldatomx) January 15, 2023

Lei «era sempre pronta ad assumersi qualsiasi incarico ed aveva già volato a Pokhara in precedenza», ha spiegato il portavoce dell'aerolinea, Sudarshan Bartaula, intervistato dall'agenzia di stampa britannica Reuters.

Un disastro senza precedenti in Nepal

I resti di Kathiwada non sono stati identificati ha dichiarato il funzionario della compagnia. Il pilota aveva alle spalle oltre 6400 ore, ed esperienza di volo verso la popolare rotta turistica Kathmandu-Pokhare, seconda città più grande del Paese. Si tratta al momento del più grave disastro dell'aviazione del Nepal in trenta anni. Quasi 350 le persone decedute dal 2000 ad oggi in incidenti aerei nel Paese.