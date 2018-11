Arcivescovo sulla Porsche trainata da 50 bambini, bufera sulla processione

Il video di un arcivescovo a bordo di una Porsche trainata da 50 bambini ha scatenato una bufera sulla processione che si è svolta a Żebbuġ, cittadina di Malta. Gwann Sultana, 47 anni, è stato appena nominato e si è presentato alla tradizionale processione per il neo insediamento in piedi su una Porsche Boxter decappottabile. Non solo, il bolide è trainato, a gran fatica, da 50 bambini vestiti di bianco. Per di più sotto la pioggia.



/> In pieno stile rock star l'arcivescovo, vestito di rosso porpora, saluta la folla che lo accoglie nella sua nuova carica. Il video è iniziato a circolare sul web e la notizia si è sparsa in poco tempo. Immediata è montata la polemica. «Festeggiare la nuova carica passando per il paese in una macchina è una tradizione locale», si è difeso. «Mi dispiace, non credevo che quella processione avrebbe potuto suscitare così tante critiche. Credo che alcuni commenti siano profondamente ingiusti».

Ultimo aggiornamento: 20:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA