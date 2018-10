Archeologia, scoperta in Giordania una statua di Venere

Incredibile scoperta in Giordania. Una squadra internazionale di archeologi, guidata da esperti francesi, ha riportato alla luce a nord di Jerash sculture romane rare ed di valore incalcolabile al termine di tre stagioni di scavi che promettono altre scoperte in futuro.



Lo hanno reso noto funzionari del dipartimento giordano per l'archeologia. Le scoperte - 14 sculture, alcune integre e altre decapitate - includono una statua della dea della bellezza Venere: un reperto senza precedenti nel suo genere nel regno di Giordania e peraltro raro nel mondo.



«È la prima volta nella storia della Giordania che scopriamo una statua di Venere (Afrodite)» ha detto all'Ansa Ziyad Ghuneimat, direttore del Dipartimento delle antichità di Jerash. «Siamo molto emozionati, riteniamo che queste scoperte apriranno una nuova fase nella posizione di Jerash come centro di turismo in Giordania»

