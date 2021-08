Honduras, arbitro estrae una pistola in campo dopo le proteste di giocatori e tifosi

Mercoledì 18 Agosto 2021, 20:27 - Ultimo aggiornamento: 20:28

Paura in campo in Honduras. Durante una partita di calcio amatoriale un arbitro ha estratto una pistola dopo esser stato contestato da alcuni tifosi e giocatori. Uscendo dal terreno di gioco ha inoltre sparato alcuni colpi di avvertimento a terra, prima dell'interruzione della partita tra la paura e il panico dei presenti.

La situazione è andata decisamente fuori controllo nel momento in cui il direttore di gara ha minacciato il fuoco per sedare una contestazione. Il video è diventato virale online ed è stato caricato anche su YouTube.

Il gesto estremo dell'arbitro

Secondo alcuni rapporti locali il direttore di gara ha tirato fuori la pistola per allontanare giocatori e tifosi che lo stavano contestando e si stavano avvicinando per minacciarlo. Stando a quanto riportato dal telegiornale honduregno TN5 di Televicentro, l'incidente è avvenuto a La Jigua, Copán, nell'Honduras occidentale. In un primo momento si sentono risate e scherzi, ma poi inizia a diffondersi il panico.

«Con una pistola è uscito. L'arbitro porta la pistola», si sente dire dalle persone presenti in quel momento sul campetto per assistere alla partita di calcio amatoriale.