Arabia Saudita: «I missili cruise sono stati lanciati dallʼIran. Ecco le prove»

L'​Arabia Saudita attacca l'Iran per il lancio dei missili che hanno colpito nei giorni scorsi le raffinerie di petrolio sul terrorio saudita: «I missili cruise sono stati lanciati dallʼIran. Ecco le prove». A Riad non ci dubbi: «Tutte le prove portano all'Iran».

Il vice ministro saudita della Difesa: «Grazie a Trump per come fronteggia l'Iran». «L'Amministrazione del presidente Trump ha fronteggiato l'aggressione del regime iraniano e delle organizzazioni terroristiche in un modo senza precedenti. Noi in Arabia Saudita ringraziamo il presidente per la sua posizione e continueremo a stare dalla parte degli Usa contro le forze del male e un'aggressione senza senso». Lo ha dichiarato il vice ministro saudita della Difesa, Khalid Bin Salman, nel corso di una conferenza stampa sugli attacchi agli impianti petroliferi.

«Apprezziamo la posizione di vecchia data degli Stati Uniti nel difendere i suoi alleati e i loro interessi fondamentali nella regione contro atti di aggressione non provocati, come affermato oggi dal presidente e dal vice presidente, nonché dagli ex presidenti tra cui Obama», ha aggiunto.

