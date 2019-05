Usa, aggressione con machete sul sentiero di trekking dell'Appalachian Trail: un morto, un ferito grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NEW YORK – Un pazzo con unha aggredito una coppia di escursionisti lungo l’, il famosissimo sentiero di trekking che attraversa tutta la catena dei monti Appalachi, nell’est degli Usa, partendo dalla Georgia per giungere fino al Maine.L’attacco è avvenuto ieri sera. Un escursionista è morto, l’altro è gravemente ferito. La polizia sta però ancora percorrendo la parte più meridionale del sentiero, nel timore che l’uomo abbia aggredito altri escursionisti che non siano riusciti a contattare le autorità.L’Appalachian Trail è lungo 3500 chilometri. E’ considerato un appuntamento irrinunciabile per tutti coloro che facciano trekking, ma ci sono parti più facili del sentiero che vengono percorse anche da famiglie in gita per poche ore. E’ insomma uno dei luoghi naturali più amati e frequentati dagli americani.Le due persone aggredite sono un uomo e una donna, e nel momento in cui scriviamo la polizia non ne ha ancora comunicato i nomi. Non ha neanche chiarito se la persona deceduta sia l’uno o l’altra.Per ora si sa che i due sono stati aggrediti nella sezione della Virginia del sentiero. La donna, ferita, è riuscita a continuare nel sentiero per altri 9 chilometri, fino a che ha incontrato altri escursionisti che le hanno prestato soccorso. L’uomo è riuscito solo a mandare un allarme via cellulare. Il segnale è stato ricevuto dalla società telefonica che ha avvertito le autorità.Un squadra speciale ha raggiunto il luogo in tempo record. L’aggressore era ancora accanto alla sua vittima, ma si è arreso. Si tratta di un 30enne del Massachusetts, James Jordan. Anche Jordan pare sia un appassionato trekkista, e abbia percorso l’Appalachian nella sua interezza. Nella comunità di trekkisti si era auto soprannominato “Sovereign”, “Sovrano”.