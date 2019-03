«Come riconoscere un ebreo». Articolo choc sulla prima pagina di un giornale polacco

Una notizia choc, che riaccende i timori di una ripresa dell'antisemitismo in Polonia e in Europa, viene riportata dall'Agenzia telegrafica ebraica (Jta). Un quotidiano polacco di estrema destra a tiratura nazionale ha pubblicato in prima pagina un articolo che spiega «come riconoscere un ebreo» ("Jak rozpoznać Żyda", il titolo sopra la testata del giornale), grazie a «nome, caratteristiche antropologiche, espressioni, aspetto, tratti caratteriali, metodi operativi» e «attività di disinformazione». A denunciare il carattere chiaramente antisemita dell'articolo è stato un deputato conservatore polacco, Michał Kaminski, che ha protestato contro la presenza del giornale nella mazzetta messa disposizione dei parlamentari.



L'ufficio informazione del Sejm, il parlamento di Varsavia, ha risposto che chiederà di escludere il quotidiano dai media offerti ai deputati. Il quotidiano Tylko Polska (Solo Polonia) è pubblicato da Leszlek Bubl, un politico nazionalista e cantante, di cui si ricorda una canzone su «fanatici» rabbini. Nello stesso numero del giornale compare anche un articolo intitolato: «Attacco alla Polonia ad una conferenza a Parigi». Nel testo si parla di una conferenza sull'Olocausto dove, secondo i nazionalisti di Varsavia, gli interventi erano tutti «anti polacchi». C'è anche una foto di Jan Gross, un professore ebreo polacco dell'università di Princeton i cui studi sulle complicità dei polacchi nel genocidio nazista degli ebrei sono stati spesso oggetto di attacchi nazionalisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA