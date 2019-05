Annusa la moglie tutte le sere prima di andare a letto, lei chiede il divorzio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dieci mesi di matrimonio sono stati sufficienti per, 27 anni, per capire che suo marito di 31 anni, aveva un disturbo «ossessivo-compulsivo». La loro unione è arrivata al capolinea «mi annusava tutte le sere prima di andare a dormire e controllava se avevo pulito tutto alla perfezione». Insomma non era solo una questione di igiene. E così Nada esasperata dall’insistenza del marito, ha chiesto il divorzio.«Non potevo più vivere con un uomo che non riusciva a vedere la sua malattia, non era solo la fissa della pulizia, ma la sua morbosità nel controllo». «È una brava persona, rispettabile - racconta la ragazza - ma ha un disturbo ossessivo-compulsivo che mi stava facendo impazzire». Con queste parole, ha raccontato la ragione della richiesta di divorzio al suo avvocato che ha presentato la documentazione in tribunale.«Che si voglia riconoscere o no, si tratta di una malattia. Controllava tutto quando pulivo casa, ogni angolo, ogni mobile. Verificava se tutta la polvere era stata tolta, se i piatti erano stati lavati bene, se c’era una macchia sul pavimento. Insomma è difficile far capire l’esasperazione a cui mi ha portato». Nada all’inizio pensava che si trattasse di uno scherzo, ma con il passare dei giorni il comportamento del marito diventava sempre più strano, più insistente. E quando ha iniziato «ad annusarmi dalla testa ai piedi per sentire il mio odore prima di andare a letto, non ho resistito più». Non solo. «Annusa ogni cosa e un’esigenza incontrollabile, non è normale».Dopo l’ultimo litigio Nada ha preso le sue cose ed è tornata dalla sua famiglia, ha ripreso una vita normale ed ora ha chiesto il divorzio. «Purtroppo questi comportamenti compulsivi e ripetitivi nascondono un malessere psicologico di cui non sempre la persona si rende conto, come nel caso di mio marito - dice ancora Nada - causano seri danni e forti impedimenti alla sua vita lavorativa, sociale e di relazione come è capitato a noi».