Annecy, chi è l'attentatore Abdalmasih Hanoun: la Francia gli aveva negato l'asilo politico

Trentuno anni, nato in Siria, arrivato in Svezia nel 2013 dove ha ottenuto l'asilo politico, Abdalmasih Hanoun, l'uomo che ha seminato il terrore oggi ad Annecy si è definito «cristiano d'Oriente». Con sé aveva un crocifisso e un libro di preghiere cristiane quando si è scagliato con il coltello contro i bambini nel passeggino. Da fonti dell'inchiesta si è appreso che il siriano - entrato 8 mesi fa in Francia regolarmente dalla Svezia - aveva chiesto l'asilo anche al governo di Parigi, dopo averlo ottenuto negli anni scorsi dall'Italia e dalla Svizzera. Ma il governo francese, secondo quanto si è appreso stasera, glielo aveva rifiutato lo scorso 4 giugno, un evento che ha gettato una nuova luce sul gesto di Abdalmasih Hanoun. Il quale era sconosciuto alla polizia e incensurato, neppure schedato fra le persone a rischio.

Abdalmasih Hanoun senza fissa dimora

Ma non aveva domicilio fisso in Francia ed aveva un comportamento anomalo: ogni mattina da almeno un mese andava al parco dove oggi è esplosa la sua follia, e restava in silenzio per ore.

La donna sa che l'uomo è nato o è originario della città siriana di Hassake, dove c'era una grossa comunità cristiana fino al 2011 ma che successivamente è stata teatro di violenti conflitti. La coppia, ha riferito la donna, ha abitato a Trollhattan, in Svezia, dove ha avuto la bambina. Abdalmasih, che si occupava «molto» della bambina fin quando ha vissuto in Svezia, se n'era andato 8 mesi fa per raggiungere la Francia, e in particolare Annecy. Dove però non sembra avesse né contatti né conoscenze, oltre a non avere un domicilio. La ex compagna non lo sentiva più da 4 mesi. Lo descrive come «una persona gentile».