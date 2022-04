Uccide il marito e nasconde il corpo in camera da letto per 13 giorni: il figlio fa scoprire l'orrore

Uccide il marito e nasconde il corpo in camera da letto per 13 giorni. Anna Maria Tolomello, originaria di Carini in provincia di Palermo, ma residente a Chalfont, in Pennsylvania negli Usa è stata arrestata per l'omicidio di Giovanni Gallina, 65enne anche lui carinese. La donna avrebbe confessato il delitto e avrebbe detto ai poliziotti americani di essere stata costretta ad ucciderlo per difendersi dal marito che, nel corso di una lite, la stava strangolando. I due gestivano una pizzeria nella contea di Bucks. Secondo quanto riportato dai giornali americani a far scattare le ricerche della polizia è stato il figlio della coppia che non sentiva il padre dal 16 marzo scorso.

Più volte il ragazzo aveva chiesto alla madre di parlare con il padre. La donna aveva risposto che Gallina era partito per affari e aveva lasciato il cellulare nella pizzeria di famiglia. Gli agenti si sono presentati a casa e hanno trovato il corpo dell'uomo avvolto in un telo. Sempre secondo fonti americane, la donna ha pagato 350 dollari un operaio per scavare una fossa abbastanza larga e profonda per occultare definitivamente il corpo del convivente. Decisione necessaria visto che il corpo era in stato decomposizione. La donna dovrà comparire davanti al giudice il prossimo 19 aprile.