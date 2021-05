Angela Merkel: «Questa non sarà l'ultima pandemia, dobbiamo prepararci alla prossima»

Angela Merkel avverte il mondo sul mantenere alta l'attenzione sul Covid e non solo. «Questa pandemia non è ancora stata sconfitta e non sarà l'ultima». È il monito lanciato dalla cancelliera all'assemblea annuale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), alla quale ha chiesto una migliore preparazione per il futuro da parte della comunità scientifica.

APPROFONDIMENTI VIRUS Covid, Fauci: «Non sono convinto dell'origine naturale del... VIDEO Merkel: «Da giugno stop priorità vaccini, tutti potranno... ROMA Covid Italia, bollettino oggi 24 maggio: 2.490 casi (dato più basso... L'ALLARME Covid, variante rara (a Bordeaux) spaventa la Francia: già 50...

Germania, contagi da Covid in netto calo: vaccinato con due dosi il 9,4% della popolazione

Covid Italia, bollettino oggi 24 maggio: 2.490 casi (dato più basso dal 5 ottobre), 110 i morti. Tasso di positività al 2,3%

«Dopo la pandemia è prima della pandemia», ha detto la cancelliera tedesca nel suo videomessaggio, parafrasando una celebre frase dell'allenatore della nazionale di calcio della Germania Ovest, Sepp Herberger, «dopo la partita è prima della partita».

Merkel ha proposto un trattato internazionale sulle pandemie per facilitare la collaborazione tra Paesi e un più rapido sistema di allarme, per poter fermare in anticipo la prossima pandemia. «Dovremmo tutti prepararci al meglio per la prossima. Questa è la risposta che spero verrà da questa assemblea generale», ha detto la cancelliera.

Ultimo aggiornamento: 18:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA