Angela Kukawski, manager Kardashian torturata e uccisa: arrestato il fidanzato Jason Barker

Angela Kukawski, nota manager statunitense che aveva tra i suoi clienti anche la famiglia Kardashian, è stata torturata e uccisa a Los Angeles. Il fidanzato della donna, Jason Barker, sospettato di essere il colpevole dell'omicidio, è stato arrestato e rinchiuso nella prigione di Van Nuys, con la cauzione fissata ad oltre tre milioni di dollari.

Il cadavere della donna è stato ritrovato un giorno dopo la denuncia della sua scomparsa, il 23 dicembre. Si trovava nella sua auto, parcheggiata lungo Patricia Avenue nella Simi Valley, ha comunicato la polizia.

Morta Angela Kukawski, arrestato il fidanzato

Secondo gli investigatori Jason Barker avrebbe ucciso la donna nel loro appartamento, avrebbe caricato il cadavere in macchina e l'avrebbe portata nel luogo in cui poi il corpo è stato rinvenuto. Le accuse dalla procura verso Barker sono omicidio premeditato e tortura, secondo documenti pubblicati dal Times. Angela Kukawski è morta per ferite da taglio e percosse alla testa e al collo e per strangolamento.

Kukawski lavorava alla Boulevard Management di Woodland Hills, dove aveva clienti del calibro di Kanye West e Nicki Minaj. Ha lavorato anche con i Kardashian e con Tupac Shakur.

