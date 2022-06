Andrei Soldatov, giornalista rivela faide interne ai servizi segreti russi: ricercato e indagato per «disinformazione»

Il giornalista investigativo russo Andrei Soldatov è ricercato in patria per aver diffuso «false informazioni» sull'esercito. In Russia, da quando l'invasione dell'Ucraina è cominciata, diffondere notizie che contraddicano la propaganda del Ministero della Difesa è un reato. Soldatov, come riporta il sito di informazione indipendente Meduza, ha rivelato l'esistenza di faide interne nei servizi segreti russi, parlando anche di un giro di vite voluto da Vladimir Putin a causa di alcuni passi falsi in guerra. Il procedimento penale nei suoi confronti, dunque, non sarebbe altro che una ritorsione da parte dell'Fsb (Servizio federale per la sicurezza della Federazione russa).

APPROFONDIMENTI IL RACCONTO La storia di Sofia SCENARI Putin pronto a invadere la Lituania? L'INTERVISTA Putin, l'ex uomo più ricco della Russia: «Ha... MONDO Ucraina, l'attore Ben Stiller incontra Zelensky

Giornalista rivela faide interne ai servizi segreti russi: indagato per «disinformazione»

Soldatov, che dal 2020 non vive più in Russia, da un giorno all'altro si è ritrovato con tutti i conti bancari bloccati. Inoltre i suoi saldi erano diventati negativi per un ammontare di 5 milioni di rubli (più di 80.000 dollari), pari alla multa massima prevista dal codice penale per la "disinformazione militare". A Soldatov è stata sequestrata anche l'auto, una Opel Astra del 1999, di scarso valore economico ma a cui il giornalista era molto affezionato. L'esperto di intelligence ora è ricercato, con un procedimento penale aperto nei suoi confronti.