Andrea Manfredi, fra le vittime dell'aereo precipitato in Indonesia: era un ciclista

Si chiama Andrea Manfredi l'italiano morto nello schianto del Boeing 737 della Lion Air, precipitato in mare subito dopo il decollo a Giacarta. Lo fa sapere la Farnesina, confermando la notizia del sito web indonesiano Kamparan, che ha pubblicato la lista con i nomi dei 181 passeggeri. Andra Manfredi, 26enne di Massa, aveva un passato da ciclista: nel 2013 ha gareggiato con la Ceramica Flaminia mentre nel biennio seguente ha militato tra i professionisti con la Bardiani CSF, prima di creare l'azienda Sportek.

LEGGI ANCHE Aereo precipita in Indonesia: tra le 189 vittime un 26enne toscano



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il profilo Instagram, sul quale gli amici stanno scrivendo messaggi di cordoglio, rivela che il giovane si trovava proprio ieri a Giacarta. Il viaggio di Andrea in Asia era iniziato il 17 ottobre, quando è partito per Hong Kong dall'aeroporto di Pisa. «Viaggiare per seguire sempre i tuoi sogni» scriveva sui social. Successivamente si era spostato in Indonesia, da dove ieri postava per l'ultima volta «posso cambiare la mia vita, ma non la mia passione».