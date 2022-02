Amsterdam, rapinatore armato si chiude in un negozio con un ostaggio: i testimoni hanno sentito degli spari

Un uomo armato si è richiuso nel negozio della Apple di Amsterdam, e lì ha tenuto un ostaggio. L'allarme è scattato intorno alle 17.40 di oggi: sui social si vedono le immagini del rapinatore (che indossa un passamontagna) avvicinarsi alle porte del negozio, dall'interno, e minacciare muovendo la pistola in mano tenendo con sé un ostaggio. Fuori dal negozio le unità speciali della polizia olandese, inviate nella piazza centrale di Amstedam. Un uomo armato è stato individuato in un negozio ad Amsterdam facendo scattare l'allarme, la polizia è sul posto. Lo riferiscono le stesse forze di sicurezza. «C'è una persona con un'arma da fuoco nel negozio. Le forze di polizia sono lì con molte unità e unità specializzate sulla scena per tenere la situazione sotto controllo», ha twittato la polizia di Amsterdam.

Secondo l'agenzia olandese Bno News, la polizia è stata chiamata per una possibile rapina in un Apple Store a Leidseplein, una piazza nel centro della capitale olandese. Un testimone oculare citato dal quotidiano Het Parool ha riferito che intorno alle 18 due uomini sono usciti dallo store e quando hanno visto la polizia, uno di loro ha afferrato una persona sotto il braccio e gli ha puntato una pistola alla testa. La persona è stata poi presa in ostaggio. Testimoni hanno detto alla stazione televisiva locale AT5 che sono stati uditi degli spari, poco dopo che l'uomo armato è entrato nel negozio Il filmato sui social media mostra una persona tenuta sotto tiro dietro una delle finestre. Sul posto sono presenti un gran numero di servizi di emergenza, tra cui la polizia pesantemente armata, lo Special Intervention Service (DSI) e gli artificieri. Gli edifici della zona sono stati evacuati o posti in lockdown.