Amsterdam, tragedia all'aeroporto di Schiphol: morto un uomo intrappolato nel motore acceso di un aereo

Strage all'aeroporto di Schiphol ad Amsterdam, dove una persona è morta dopo essere rimasta intrappolata nel motore di un aereo in quel momento in funzione. La compagnia aerea olandese KLM ha detto che l'aereo era diretto a Billund, in Danimarca: il volo in questione era il KL1341. In un comunicato la compagnia ha dichiarato: «Attualmente ci stiamo prendendo cura dei passeggeri e dei dipendenti che hanno assistito all'incidente a Schiphol». Secondo i media olandesi, l'aereo stava per decollare nel momento della tragedia.

Vandaag is er een afschuwelijk incident geweest waarbij een persoon in een vliegtuigmotor is beland. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en we hebben zorg voor de passagiers en collega’s die dit hebben gezien. De Koninklijke Marechaussee voert momenteel onderzoek uit. https://t.co/G7QD0Ihevl — Schiphol (@Schiphol) May 29, 2024

Schiphol: incidente orribile

In un post su X, la Koninklijke Marechaussee (la polizia militare reale dei Paesi Bassi), ha spiegato: «Oggi pomeriggio si è verificato un incidente sulla pista di Schiphol in cui una persona è caduta nel motore di un aereo in funzione ed è morta».

Così invece l'aeroporto di Schiphol: «I nostri pensieri vanno ai parenti, ci stiamo prendendo cura dei passeggeri e dei colleghi che hanno assistito a tutto ciò. La Polizia Militare Reale sta attualmente conducendo un'indagine». Anche l'aeroporto di Schipol ha confermato la morte, descrivendo l'incidente come «orribile».