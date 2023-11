Amburgo, uomo armato tiene in ostaggio il figlio in macchina: chiuso l'aeroporto

L'aeroporto di Amburgo è stato chiuso dopo che un veicolo guidato da un uomo armato è entrato nel perimetro dello scalo sfondando un cancello in un chiaro caso di dramma familiare. Come riferisce l'agenzia Dpa citando un portavoce della polizia, l'irruzione è avvenuta verso le 20 e l'uomo ha sparato due volte in aria e lanciato due molotov esplose senza però causare danni. Nella vettura c'è almeno un bambino e la moglie dell'uomo aveva precedentemente contattato la polizia denunciando una sottrazione di minorenne. L'aeroporto è stato evacuato per sicurezza. Lo scalo amburghese era già stato chiuso il mese scorso, ma a causa di una minaccia di attentato su un volo proveniente da Teheran.

