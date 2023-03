Sparatoria ad Amburgo, almeno sette morti e otto feriti in una chiesa dei testimoni di Geova. È caccia ai killer

Sparatoria ad Amburgo. Ad Alsterdorf è scoppiato un incredibile bagno di sangue. Ci sono almeno sei morti e molti feriti, alcuni gravi. L'episodio è avvenuto introno alle 21:00. Sono arrivate diverse chiamate di emergenza dai vigili del fuoco e dalla polizia.

Sparatoria ad Amburgo, cosa sappiamo

I testimoni hanno riferito di colpi di arma da fuoco. Sono arrivate un gran numero di ambulanze e diversi medici di emergenza. Secondo diversi media locali, tra cui Wetterauer Zeitung e Allgemeine Zeitung, si dice che la scena del crimine sia un centro per i testimoni di Geova.

#Aktuell kommt es in #Alsterdorf zu einem größeren Polizeieinsatz. Wir prüfen derzeit die Hintergründe und informieren hier in Kürze über nähere Erkenntnisse. pic.twitter.com/ISit1BZJ5t — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) March 9, 2023

Le vittime

La polizia ha isolato l'area intorno al Deelböge. I responsabili sono in fuga.

Täter flüchtig: Mindestens sechs Tote nach Schüssen in Hamburg https://t.co/AiMTMsXcdD — FOCUS online (@focusonline) March 9, 2023

L'emergenza

Gli ospedali circostanti sono stati allertati per un incidente con numerose vittime e sono in allerta mentre i soccorritori hanno confermato la risposta all'emergenza. In servizio anche i vigili del fuoco. Le organizzazioni umanitarie sono state chiamate a causa dei numerosi feriti.

L'avvertimento della polizia

La polizia ha chiesto di evitare l'area colpita intorno al Deelböge. "Cerca immediatamente riparo in un edificio", ha detto. "Usare il telefono solo in caso di estrema emergenza, così le linee non crollano".

Il sindaco

Il sindaco di Amburgo Peter Tschentscher ha scritto su Twitter in serata: "I rapporti da Alsterdorf/Groß Borstel sono scioccanti. Le mie più sentite condoglianze ai familiari delle vittime. I servizi di emergenza stanno lavorando alacremente per rintracciare gli autori e chiarire i retroscena”.