Amazon scende in campo, sosterremo l'Ucraina e forniremo aiuti per la cybersecurity

«Amazon è a fianco del popolo ucraino». Il gigante tech scende in campo nel conflitto russo-ucraino annunciando che userà tutta la sua capacità logistica non solo per rifornire le persone che fuggono o chi ha bisogno, ma la sua conoscenza nel campo della cybersecurety, la sicurezza informatica per affiancare imprese e istituzioni. L'annuncio è arrivato dall'amministratore delegato Andy Jassy su Twitter. Una comunicazione importante che si va ad aggiungere al fatto che Amazon ha stanziato già 10 milioni di dollari per gli sforzi umanitari.

APPROFONDIMENTI ECONOMIA Ucraina, pioggia di missili in attesa del secondo round di... MONDO Ucraina, l'ex vicesegretario della Nato: «Attenti a... IL FRONTE SUD Odessa e Mariupol, le città in trappola assediate dai...

«Stiamo sostenendo il soccorso umanitario sul terreno con donazioni in contanti da Amazon e dai nostri dipendenti, la logistica per portare i rifornimenti alle persone che ne hanno bisogno, e l'assistenza per la cybersecurity alle aziende e ai governi», ha spiegato Jassy. Dietro queste parole vi è una vera e propria guerra informatica che sta avanzando parallela per distruggere dati e siti governativi ucraini. In questi giorni persino il sito del parlamento era stato colpito e interrotto e sono stati danneggiati alcuni servizi bancari.