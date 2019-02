Le consegne sugli autobus? Con Amazon potrebbero essere possibili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vita frenetica, sempre di corsa, tra autobus e metropolitane in città, ma senza rinunciare agli acquisti online. Gli esperti di marketing di Amazon hanno studiato a fondo le abitudini di vita di oggi, prima di depositare un nuovo brevetto (già nel 2014) che consentirà al colosso di Jeff Bezos di consegnare i prodotti anche sugli autobus. La notizia viene riportata dallo Star Tribune di Minneapolis, secondo cui l'azienda americana avrebbe ottenuto il via libera dalle autorità americane di settore per trasformare i bus in “stazioni mobili di consegna”. Ed il meccanismo non appare neanche così sofisticato, per cui applicabile in tempi brevi, a partire dagli Stati Uniti, per poi estendere l'opzione anche in altri paesi. Altro che droni o campanelli intelligenti, Amazon rilancia il trasporto su gomma. In che modo? Spiega l'articolo del giornale americano che nella fase di acquisto il cliente può scegliere, come sempre, la modalità di consegna, selezionando la voce “consegna via mezzi pubblici”. Inserendo un indirizzo o un'area determinata, il sistema di Amazon, segnala una lista di fermate dell'autobus vicine al luogo prescelto e gli orari previsti incrociando i dati della compagnia di bus. All'acquirente sarà sufficiente farsi trovare nel luogo e ora selezionati per ritirare il pacco Amazon, con un'estrema facilitazione specialmente per i pendolari che potrebbero trovare il prodotto direttamente sul bus di ritorno a casa. Secondo le informazioni diffuse in merito al brevetto, i mezzi sarebbero dotati di cassette di sicurezza sbloccabili con un codice di sicurezza fornito all'utente. Un'opzione del tutto simile agli Amazon Locker, dislocati in zone sparse della città. Inoltre l'acquirente sarà in grado di verificare lo spostamento del mezzo col suo pacco, tramite gps, in modo da non perdere tempo ed arrivare puntuale.