Amanda Knox lancia raccolta online per finanziare le nozze: «Ho speso i miei risparmi per il viaggio in Italia»

Amanda Knox lancia una colletta online per sposare il fidanzato. I due hanno infatti lanciato un crowdfunding per raccogliere i soldi per pagare «la migliore festa di matrimonio per la nostra famiglia ed i nostri amici». La 32enne americana, che quattro anni fa la Cassazione ha definitivamente assolto «per non aver commesso il fatto» dall'accusa di aver assassinato Meredith Kercher nel 2007, su un sito creato appositamente per le nozze con il fidanzato Christopher Robinson spiega di aver speso tutti i soldi risparmiati per il matrimonio per il suo recente viaggio in Italia, dove ha partecipato al Festival della Giustizia penale di Modena.

«Con poco tempo per organizzare, e nessun sostegno finanziario, abbiamo dovuto spendere i risparmi per il matrimonio per questo difficile ed importante viaggio - ha scritto la coppia - ma ne è valsa la pena. Amanda ha parlato a molti cuori ed ha un pò sanato il suo». Scarcerata nel 2011, dopo aver trascorso quasi quattro anni in carcere, Knox è tornata per la prima volta, dopo otto anni, in Italia per parlare della sua vicenda giudiziaria. «Ora noi abbiamo bisogno del vostro aiuto» si legge sul sito in cui si esortano «invitati e no» a donare per la festa di matrimonio. E per ciascuna donazione Knox ed il fidanzato promettono «una copia firmata dell'edizione limitata del nostro libro di poesie The Cardio Tesseract».



