Amanda Knox: «Halloween, stanotte sarò donna che osa continuare a esistere»

This Halloween, I'm going as "woman who dares to continue to exist." — Amanda Knox (@amandaknox) 31 ottobre 2019

20:27

«Una donna che osa continuare a esistere». Così Amanda Knox 'si travestirà' questa notte di Halloween . Lo scrive in un tweet che ha ricevuto una pioggia di commenti. Dodici anni fa, la notte di Halloween Knox era in Italia, per lei in quei giorni iniziò l'odiessea giudiziaria per l'omicidio di. Alla 32enne americana, due volte condannata e due volte assolta, l'ultima in via definitiva, per il delitto della studentessa inglese hanno risposto diversi utenti: «continua ad osare, sorella»; «vai ragazza!»; «Ciao Amanda, ti penserò fortissimo questa sera». Qualcuno scrive: «È una parodia?».