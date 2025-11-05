Monaco-Roma in 6 ore, Lisbona-Madrid in 3: ecco la nuova alta velocità europea

Apericena - Newsletter Il punto sui temi di attualità, ogni lunedì Iscriviti e ricevi le notizie via email

Tra qualche anno viaggiare in treno sarà (quasi) come volare. Come stabilito dall'Unione europea, entro il 2040 dovrà essere realizzata, su gran parte del vecchio continente, una rete ferroviaria ad alta velocità che consentirà spostamenti sempre più rapidi e agevoli per quei passeggeri che viaggerranno per le principali città europee.

I nuovi tempi di percorrenza

Per comprendere meglio l'efficienza del progetto, è necessario paragonare i tempi di percorrenza attuali e quelli previsti dal nuovo progetto dell'alta velocità. Da Monaco di Baviera a Roma in 6 ore invece che 9 ore e 30 minuti, o viaggiare da Tallinn a Riga in 1 ora e 45 minuti e da Riga a Vilnius in 2 ore (anziche' in 6 e 4 ore) sono soltanto alcuni degli esempi previsti dalla nuova Tav europea.

E ancora, se tutto andrà in porto, i tempi di percorrenza tra Copenaghen e Berlino saranno ridotti da 7 a 4 ore. Nell'Europa centrale, invece, il viaggio da Berlino a Vienna via Praga passerà da oltre 8 a 4 ore e 30 minuti, nell'Europa sud-orientale, tra Sofia e Atene ci vorranno 6 ore invece delle oltre 13 attuali, mentre Budapest sarà collegata a Bucarest in 6 ore e 15 minuti invece che in 15, come adesso. Nel sud-ovest, i tempi di percorrenza tra Madrid e Lisbona saranno ridotti da 9 a circa 3 ore e quelli tra Madrid e Parigi da 9 ore e 50 minuti a 6.

Il progetto

L'alta velocità europea, come previsto dal progetto, sarà quindi realizzata con un mix di nuove linee e tratte già esistenti ma aggiornate, così da connettere le capitali e le principali città del continente in tutte le direzioni e senza tralasciare nessun Paese (compresi quelli che aspirano ad entrare in Ue). Una novità importante però arriverà ben prima, già nell'arco del 2026: la possibilità di acquistare in modo. Il treno sarà più competitivo dell'aereo su molte tratte, considerando la comodità del centro-centro, e questo permetterà all'Europa di ridurre ulteriormente le sue emissioni: non solo nel settore passeggeri (ci sarà un effetto positivo sul viaggiare dolce, ad esempio con il ritorno dei vagoni letto) ma anche in quello merci, con più capacità sulla rete semplice, online, un viaggio in treno in tutta Europa. Secondo le stime indipendenti citate dalla stessa Commissione, per attuare il piano Tav Ue servono 345 miliardi di euro, per triplicare invece la rete esistente ad alta velocità (ad almeno 250km) ne servirebbero 546 (ma il ritorno sarebbe di 750 miliardi).