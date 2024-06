Ostaggi liberati, il dramma di Almog Meir Jan: il papà morto in casa «di dolore» prima di sapere che il figlio fosse vivo

Il padre di Almog Meir Jan, uno dei quattro ostaggi israeliani salvati ieri in un blitz dei militari a Nuseirat, è stato trovato morto in casa sua prima di sapere della liberazione del figlio. Lo si legge su vari media israeliani, incluso il Jerusalem Post.

This is one of the saddest things I’ve ever heard: hostage Almog Meir Jan’s father died hours before rescue. Almog came home to a funeral. https://t.co/ommDAwNo08

— Eylon Levy (@EylonALevy) June 9, 2024