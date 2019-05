Turbolenze sul volo Roma-Tokyo, paura tra i passeggeri in fase di atterraggio

Forti turbolenze sul volo Roma-Tokyo nella fase di atterraggio all'aeroporto di Narita. Lo riportano media locali. Fonti Alitalia fanno sapere che una assistente di volo è stata visitata dai medici, ma domani «tornerà regolarmente al lavoro». Paura tra i passeggeri del Boeing 777, anche se non ci sono state scene di panico. Per fortuna tutti avevano le cinture allacciate come normale in fase di atterraggio.

Paura sul volo Kuwait-Libano: «“Naso" dell'Airbus danneggiato da un blocco di neve»

Aereo Turkish Airlines colpito da forte turbolenza: terrore in volo, 30 feriti

Ultimo aggiornamento: 14:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA