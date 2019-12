Elezioni Algeria, vince Tebboune col 58%: l'ex-premier vicino ai militari evita ballottaggio

Abdelmadjid Tebboune, l'ex-premier vicino ai militari, ha vinto le elezioni presidenziali in Algeria con il 58,15% dei voti, evitando così il ballottaggio. L'annuncio del risultato è stato fatto dal presidente dell'Autorità nazionale indipendente delle elezioni (Anie), Mohamed Charfi, in una conferenza stampa trasmessa in diretta da Al Jazeera. Tebboune si è imposto nelle prime elezioni dopo la caduta in aprile del ventennale presidente Abdelaziz Bouteflika in una tornata elettorale boicottata dalla piazza.

Algeria, Bouteflika si dimette: era presidente dal 1999, fine di un'era

Secondo è arrivato Abdelkader Bengrina col 17,38% dei voti, ha annunciato Charfi riferendosi al fondatore del partito islamista Msp ed ex-ministro del turismo. Terzo l'ex-premier Ali Benflis (10,55%) e solo quarto l'ex-ministro della Cultura e poeta-scrittore Azzedine Mihoubi (7,26%). Ultimo Abdelaziz Belaid col 6,66%. Correggendo di un centesimo di punto un precedente annuncio, il presidente dell'Authority ha indicato l'affluenza alle urne in 41,13% all'interno dell' Algeria e al 39,83% includendo anche il voto estero.

Ultimo aggiornamento: 13:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA