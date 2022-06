Venerdì 24 Giugno 2022, 08:01 - Ultimo aggiornamento: 08:38

Alfie Best è nato in una roulotte di Leicester 52 anni fa. Oggi vive in una reggia da 6 milioni, ha appena comprato uno dei quindici elicotteri prodotti dalla Aston Martin (per 4,5 milioni) e sta per diventare miliardario. Proprio così, al suo patrimonio mancano solo 300mila sterline e diventerà il primo miliardario Gipsy. Una cifra che dovrebbe raggiungere il prossimo anno. «L'ho comprato per lavoro, lo giuro - ha detto scherzando al The Sun - perché volando posso raggiungere cinque parchi in una giornata. In auto, a causa della monotonia dei viaggi in autostrada, ho già avuto due incidenti a causa dei colpi di sonno». I parchi cui si riferisce fanno parte del suo impero, il Wyldecrest Parks, 91 parcheggi per mobile home in tutto il Regno Unito che ha un valore di 700mila sterline.

Best ha mosso i primi passi nel mondo del lavoro a soli dieci anni, quando accompagnava il padre nelle vendite porta a porta. «Ha mai sentito il detto, parli veloce come un Gipsy?», aveva chiesto scherzosamente al giornalista del Daily Mail che anni fa lo aveva intervistato, riferendosi al campo rom in cui era nato.

I was born in a caravan on side of the road - says Alfie Best https://t.co/TGostkkDdn — Alfie Best (@AlfieBestSnr) June 21, 2022

Durante questi brevissimi incontri, infatti, Best aveva solo trenta secondi per catturare l'attenzione del suo potenziale cliente. Ed è grazie a questa scuola, ha raccontato, che ha imparato l'arte della vendita. A 16 anni ha fondato una società per il noleggio e la vendita di auto e caravan e a 20 si è buttato nel mercato dei cellulari. Dopo aver lavorato per tre mesi in uno di questi negozi e averne intuito il potenziale, ha ottenuto un finanziamento bancario per mettersi in proprio e in meno di un anno e mezzo aveva tredici punti vendita in tutta Londra.

Una volta venduta questa fiorente attività, Best ha investito il suo denaro in proprietà commerciali e ora possiede più di 80 acri di territorio industriale in tutto il Regno Unito. Negli anni successivi la moglie Emily gli suggerisce di investire in un campo di cui avesse esperienza. Ed ecco che l'anima Gipsy lo guida verso il settore dei parcheggi per motor home. Nel 2001 compra il suo primo lotto per 1,7 milioni di sterline e ora ne ha ben 91. Un impero che vale 700mila sterline ma che un fondo di investimento gli voleva acquistare per 950 milioni. Best, però, ha rifiutato l'offerta. «Non si tratta di fare sempre più soldi - ha detto - sono convinto che una volta raggiunti 5 o 10 milioni non ne servano altri per vivere e fare quello che si vuole. Oltre quel limite, il punto è costruire qualcosa che faccia la differenza».