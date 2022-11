Alessia Piperno rilasciata in Iran, Meloni: grazie a intelligence

Giovedì 10 Novembre 2022, 14:24 - Ultimo aggiornamento: 14:57

Alessia Piperno, la ragazza italiana imprigionata in un carcere in Iran dal 28 settembre è stata rilasciata e tornerà presto a casa. Lo ha annunciato Palazzo Chigi, come ribadito durante la conferenza stampa col segretario generale della Nato Jens Stoltenberg dalla presidente Giorgia Meloni, che ha avvisato telefonicamente i genitori del rilascio.

"Il segretario Stoltenberg "mi perdonerà se faccio una cosa irrituale. Volevo ringraziare i servizi di intellingence, il sottosegretario Mantovano e il ministro degli Esteri per il lavoro straordinario e silenzioso che hanno fatto per portare a casa questa ragazza".