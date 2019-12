Albero cade sull'auto, l'infermiera Mary muore a 25 anni: era la nipote del campione Molloy

Un albero è caduto ieri sera sulla parte posteriore di un'auto, uccidendo un'infermiera 25enne australiana, Mary Ellen Molloy, la nipote del campione di football gaelico irlandese Anthony Molloy. La giovane donna viveva nel quartiere di Armadale, a Melbourne, in Australia, e ieri sera verso le 21 era a bordo di una berlina con altre tre persone, seduta sui sedili posteriori, quando lungo Kings Way, nel Sud della città, la vettura è stata centrata da un albero di eucalipto che è caduto proprio sul retro della vettura. L'infermiera 25enne è stata portata d'urgenza in ospedale ma è deceduta per le ferite riportate. L'amica seduta accanto a Mary Ellen Molloy è rimasta ferita, mentre il guidatore e il passeggero seduto sul sedile anteriore dell'auto non sono stati colpiti dall'albero.

Ultimo aggiornamento: 19:14

