Al Zawahiri «morto per problemi respiratori»: giallo sulle sorti del capo di Al Qaeda

È giallo sulle sorti del leader di al-Qaeda e medico egiziano Ayman Al-Zawahiri. Secondo la versione pakistana del sito saudita Arab News che cita fonti della sicurezza afghane e pakistane, l'erede di Bin Laden alla guida dell'organizzazione terroristica, sarebbe morto una settimana fa a Ghazni, in Afghanistan, per «problemi respiratori» e complicanze dell'asma di cui soffriva, per le quali non ha ricevuto cure adeguate.

Ultimo aggiornamento: 12:43

