Al Baghdadi ucciso in raid Usa, Trump: «È morto come un cane, correndo e piangendo»

«I terroristi non devono mai dormire tranquilli perché devono sapere che noi siamo qui per catturarli e ucciderli. Non possono sfuggire al loro destino né al giudizio finale di dio». Lo ha detto Donald Trump riferendosi alla morte di Abu Bakr al Baghdadi.

Pentagono: «Capo Isis, al Baghdadi, morto in raid Usa». Trump: «Una cosa enorme» Trovati 7 corpi, anche un bambino

Il presidente americano ha confermato che i test assicurano che uno dei morti nell'incursione Usa sia proprio Al Baghdadi. Il leader dell'Isis Abu Bakr al-Baghdadi «era un uomo malato e depravato, violento ed è morto come un codardo, come un cane, correndo e piangendo», ha affermato Trump aggiungendo che «ora il mondo è un posto più sicuro».



