Corte Aja ordina a Israele di fermare l'offensiva a Rafah su richiesta del Sudafrica: «La situazione umanitaria è disastrosa»

La Corte internazionale di giustizia dell'Aja ha ordinato a Israele di fermare l'offensiva militare a Rafah, deliberando a seguito della richiesta del Sudafrica. Il pronunciamento della Corte internazionale di giustizia arriva dopo che Pretoria aveva chiesto di ordinare a Israele di attuare un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. La richiesta alla Corte è quella di disporre una cessazione «immediata» della guerra di Israele contro Hamas, anche nella città di Rafah. Qui Israele ritiene che si trovino quattro dei sei battaglioni rimanenti di Hamas e molti degli ostaggi.

La sentenza

Le sentenze della Corte internazionale di giustizia, che giudica le controversie tra gli Stati, sono vincolanti, ma l'istanza giuridica non ha il potere di garantirne l'attuazione.

Le reazioni

«La storia giudicherà chi oggi si è schierato dalla parte dei nazisti di Hamas e dell'Is, il sedicente Stato islamico». Lo ha dichiarato su X il ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich, commentando l'ordine della Corte internazionale di giustizia dell'Aja a Israele di fermare l'offensiva militare di terra a Rafah. Secondo Smotrich, Israele è in guerra per la sua «esistenza» e «chiunque gli chieda di cessare la guerra gli sta chiedendo di non esistere più». Hamas, invece, ha salutato la decisione della Corte di giustizia: su telegram ha affermato che tuttavia non è abbastanza e ha fatto appello alla «fine dell'offensiva in tutta Gaza».