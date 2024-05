Sabato 25 Maggio 2024, 07:00

«Stop all’offensiva su Gaza». Prima la richiesta di arresto per crimini di guerra e contro l’umanità per il premier Netanyahu e il ministro della Difesa Gallant da parte della Corte penale internazionale, adesso anche un avvertimento e un’intimazione per Israele da parte di un’altra Corte, quella Internazionale di giustizia dell’Aia, organismo dell’Onu che dirime le controversie fra Stati. Si tratta di un ordine vincolante, che tuttavia nessuna forza di polizia o militare potrà far osservare, proprio come è praticamente impossibile che Netanyahu e Gallant vengano arrestati (a meno che non si consegnino alle autorità di Paesi ostili). Eppure, l’invito arrivato ieri dalla ICJ è motivato e destinato ad aumentare l’isolamento internazionale dello Stato ebraico, e si compone di tre limitazioni intimate a voce sempre più alta alle autorità di governo e militari di Tel Aviv. «Israele – afferma il Presidente del tribunale, Nawaf Salam, forte del consenso unanime dei 15 giudici del collegio dell’Aia - deve immediatamente sospendere la sua offensiva militare o qualsiasi altra azione nel governato di Rafah che possa infliggere al gruppo palestinese di Gaza condizioni di vita tali da poter portare alla sua distruzione fisica in tutto o in parte». Ordine che resterà inascoltato, se Israele non deciderà autonomamente di aderire. Con un dettaglio tutt’altro che secondario.

LA CAUSA

Il Sudafrica, che ha intentato la causa per genocidio del popolo palestinese all’Aia contro Tel Aviv (il tragico paradosso è che la Convenzione sul genocidio è nata dopo la Shoah, per prevenirne un’altra) chiedeva molto di più: non la semplice sospensione degli attacchi nella regione estrema meridionale della Striscia, la città di Rafah in corrispondenza col valico verso l’Egitto, ma un cessate il fuoco totale. Di fatto, la fine della guerra. Che Israele, invece, dopo sette mesi considera tuttora in corso, necessaria, inarrestabile, alla luce anche della detenzione di decine di ostaggi ebrei che Hamas non ha liberato (e dei quali anzi diffonde quasi ogni giorno video per mostrarne la morte o le violenze che subiscono in un crescendo di orrore mediatico). Ed è questa la ragione per cui Hamas si dice soddisfatto per la decisione del tribunale, ma sottolinea che «non basta», deve cessare il conflitto.

LA DECISIONE

Tre gli ordini in uno, per altrettanti messaggi che, non osservati da Israele, possono portare a una incriminazione per genocidio sulla strada di un verdetto che arriverà, forse, tra molti anni. «Interrompere l’offensiva a Rafah, far entrare a Gaza gli investigatori sui crimini di guerra, e un grande e immediato incremento degli aiuti umanitari nella regione, in parti della quale c’è carestia». Armi giù a Rafah, ispettori internazionali e aiuti dentro. Si tratta della terza volta che la Corte si pronuncia e mette in guardia Israele, e le richieste di ieri si configurano come decisioni precauzionali e urgenti, proprio per prevenire una situazione che la ICJ considera potenzialmente «catastrofica». A Tel Aviv, l’annuncio piomba in un clima di cupa depressione e frustrazione, in una situazione politica che vede Benny Gantz, il possibile successore di Netanyahu a capo del governo, nella difficile condizione di dover ribattere con forza ai moniti dell’Aia, per non perdere il consenso interno ma anche per ribadire, da membro del Gabinetto di guerra, la legittimità e necessità della guerra difensiva. «Dobbiamo continuare a combattere – dice Gantz – perché Israele è oggi impegnato in una battaglia incessante per riportare a casa gli ostaggi e garantire la sicurezza ai suoi cittadini, sempre e ovunque se necessario. Anche a Rafah».

LA BATTAGLIA

Le forze israeliane opereranno «in accordo col diritto internazionale, salvaguardando il più possibile la popolazione civile. E non perché ce lo chiede la Corte – conclude - ma per quello che siamo e per i valori che sosteniamo». Gantz, che è anche il “candidato” degli americani alla premiership, si è consultato con il segretario di Stato Blinken, mentre Netanyahu si è sentito al telefono con i suoi collaboratori più stretti, dal fido Ron Dermer al timone degli Affari strategici al ministro della Difesa Gallant, dal capo della diplomazia Katz al consigliere per la sicurezza nazionale, Tzachi Hanegbi. «Fermare la guerra contro Hamas sarebbe un suicidio», dichiara alla Bbc il portavoce del governo, David Mencer. «Non c’è potere al mondo che possa spingerci a commettere un suicidio collettivo, perché di questo si tratta se ci fermiamo adesso». Per i suoi omologhi di Esteri e Sicurezza nazionale, le accuse di genocidio sono «false, oltraggiose e disgustose». L’unica risposta possibile per il ministro d’estrema destra Ben Gvir titolare della sicurezza interna, è «l’occupazione di Rafah, l’aumento della pressione militare, e la completa sconfitta di Hamas». Subito dopo il verdetto, un raid su Rafah. C’è nelle parole degli israeliani il sentimento della tragicità della situazione, l’indignazione per essere messi sullo stesso piano dei genocidi, loro il popolo vittima del più grande genocidio della storia. C’è il senso di una guerra che non può dirsi conclusa, se i capi militari di Hamas sono ancora illesi nei tunnel di Gaza, circondati dallo scudo umano dei superstiti e malconci ostaggi israeliani. Appena qualche giorno fa è stato diffuso il video terribile di tre giovani donne. E ieri quello di altri prigionieri uccisi. Esulta invece il Sudafrica, promotore della causa. «La sentenza della Corte è rivoluzionaria, l’ordine è vincolante e Israele deve rispettarlo».