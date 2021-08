Afghanistan, 5 razzi lanciati verso l'aeroporto: intercettati dal sistema anti-missili Usa

Lunedì 30 Agosto 2021, 06:33 - Ultimo aggiornamento: 06:37

Almeno cinque razzi sarebbero stati sparati contro l'aeroporto di Kabul. Lo riportano alcuni media internazionali. I razzi lanciati verso l'aeroporto di Kabul sarebbero esplosi in aria. Lo riferiscono alcuni media, secondo i quali non è da escludere la possibilità che siano stati intercettati dal sistema di difesa dello scalo. Al momento non si hanno informazioni su vittime. Secondo indiscrezioni riportate da altri media citando testimoni, i razzi sarebbero stati lanciati da un'auto.

