Afghanistan, i talebani attaccano Mazar-i Sharif la città più importante del nord: offensiva senza ostacoli. La situazione

Martedì 10 Agosto 2021, 12:18 - Ultimo aggiornamento: 12:25

Con il campo libero, rallentati solo da minoritarie forze governative e in attesa di interventi aerei degli Usa, i talebani continuano a riprendersi una contrada dopo l'altra dell'Afghanistan. E' la volta di Mazar-i Sharif, la più importante città nel nord dell' Afghanistan - e la quarta del Paese - a cui i Talebani si stanno avvicinando, dopo avere conquistato cinque capoluoghi di provincia nel nord e nord-est in un'offensiva lampo a partire da venerdì. Lo riporta un giornalista di Voa. Ieri profili sui social media vicini ai Talebani avevano sparso la notizia che i miliziani avevano attaccato la città da quattro direzioni, ma poi l'annuncio si è rivelato falso.

APPROFONDIMENTI MONDO Foto IL FOCUS Talebani, perchè l'avanzata in Afghanistan è... TENSIONE Afghanistan, i talebani avanzano: cadono Kunduz e altre due... TENSIONE Afghanistan, i talebani avanzano. Stati Uniti e Gran Bretagna:... AFGHANISTAN Afghanistan, alta tensione per l'avanzata dei talebani:...

Aghanistan, l'offensiva del talebani

Gli unici combattimenti segnalati finora si svolgono vicino ad una base dell'esercito governativo nel distretto di Dihdadi, che comunque è a non più di venti chilometri dalla città. «Abbiamo sentito che i Talebani stanno arrivando, la gente ha paura, il 50 per cento dei negozi è chiuso», ha detto a Voa un residente, Hamid Askar. Il nord è la parte dell' Afghanistan tradizionalmente più ostile ai Talebani.

Se gli insorti riuscissero a conquistare Mazar-i Sharif, capoluogo della provincia di Balkh, per loro sarebbe un successo decisivo non solo militare ma anche politico. Nel 1998, quando i Talebani conquistarono per la prima volta la città, assaltarono il consolato dell'Iran, uccidendo otto membri del personale e un giornalista dell'agenzia Irna. L'episodio portò gli stessi Talebani e Teheran sull'orlo di una guerra.

La confroffensiva

Intanto Almeno 47 miliziani talebani sono stati uccisi a seguito dei bombardamenti aerei sulle loro postazioni nella provincia meridionale afghana di Kandahar. Lo ha riferito in un comunicato il ministero della Difesa afghano. I raid hanno colpito nella notte le postazioni talebane a Dand, Zari, Takhta Pul e in alcune aree di Kandahar, capoluogo della provincia. Oltre ai 47 insorti uccisi, il ministero riferisce anche che altri 25 miliziani sono rimasti feriti. Nei bombardamenti sono andati distrutti anche depositi di armi e munizioni. Da parte talebana non è ancora stata rilasciata alcuna dichiarazione.