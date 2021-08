Kabul, l'appello della Nato: «Lasciate partire afghani e stranieri che vogliono lasciare il Paese»

Venerdì 20 Agosto 2021, 20:09 - Ultimo aggiornamento: 20:16

«Ci aspettiamo che i talebani permettano il passaggio sicuro per tutti gli stranieri e gli afghani che vogliono lasciare il Paese». La «priorità assoluta» e «più urgente» in questo momento per i trenta ministri degli Esteri della Nato, resta quella di trasferire fuori dall'Emirato islamico i cittadini internazionali e locali che hanno lavorato per gli Alleati. Il segretario generale, Jens Stoltenberg, lo ha ripetuto più volte nella conferenza stampa al termine della riunione con i capi delle diplomazie.

APPROFONDIMENTI KABUL Afghanistan, la tela di Karzai: «Dare fiducia ai... AFGHANISTAN Afghanistan, Conte: «Dialogo serrato con il nuovo regime... VIDEO Afghanistan, Conte: «Prioritario mantenere dialogo... ROMA Afghanistan, continuano i trasferimenti dell'esercito...

Afghanistan, la tela di Karzai: «Dare fiducia ai talebani». Trattative per formare governo «inclusivo»

«Gli aerei ci sono. E ci sono anche Paesi disposti a dare accoglienza ma la cosa difficile», soprattutto per gli afghani, è riuscire a raggiungere ed entrare nello scalo di Kabul, evidenzia il norvegese. I miliziani, secondo i racconti dal terreno, controllano le strade e nell'aeroporto fanno da filtro. E anche Bruxelles è in ansia per la sorte di oltre 200 afghani legati alle istituzioni dell'Unione ancora bloccati, mentre più di 160 sono atterrati nell'hub messo a disposizione dalla Spagna, che nei prossimi giorni sarà visitato dai presidenti di Commissione e Consiglio, Ursula von der Leyen e Charles Michel.

Il capo della Farnesina, Luigi Di Maio: «Non possiamo evitare di lavorare con tutte le parti, comprese i principali soggetti interessati e attori regionali, come Pakistan, Russia e Cina». Perché «il rischio degli ultimi sviluppi è che le attività terroristiche si espandano in altre aree».