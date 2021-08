Afghanistan, cadono anche Lashkar Gah e Pul-ì-Alam: i talebani a 50 km da Kabul, popolazione in fuga

Venerdì 13 Agosto 2021, 10:56 - Ultimo aggiornamento: 10:58

Si temeva cadesse in 90 giorni, ma Kabul potrebbe tornare nelle mani dei talebani in nove giorni o poco più. Prosegue senza ostacoli l'avanzata dei Talebani in Afghanistan, ora impegnati in scontri con le forze di sicurezza a Pul-i-Alam, capoluogo della provincia di Logar. Lo rende noto l'emittente al-Jazeera citando proprie fonti locali, che parlano di intensi combattimenti. Il capoluogo di provincia è «assediato», riferisce la tv, ricordando che la provincia di Logar si trova a soli 50 chilometri a est di Kabul.

.