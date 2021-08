Afghanistan, ​«Mi uccideranno. Sono seduta qui in attesa che arrivino»: la denuncia della più giovane sindaca afghana

Martedì 17 Agosto 2021, 13:58 - Ultimo aggiornamento: 13:59

Zarifa Ghafari, sindaca donna più giovane dell'Afghanistan, dice di aspettare che i talebani vadano ad ucciderla dopo esser tornati al potere con la conquista di Kabul e la proclamazione dell'"Emirato Islamico". «Mi uccideranno. Sono seduta qui in attesa che arrivino», dice l'attivista politica.

APPROFONDIMENTI IL CASO La sfida dei media DIRETTA Afghanistan, riapre l'aeroporto di Kabul IL PODCASTascolta Afghanistan, la questione delle donne KABUL Ward della CNN: «Anche io mi sono dovuta vestire... IL CASO Talebani, la paura delle afghane STATI UNITI Afghanistan, Biden sotto accusa attacca LA GIORNATA Kabul, attaccati ai carrelli degli aerei IL RIENTRO Afghanistan, il racconto degli italiani rimpatriati

Zarifa Ghafari: «Non ho più paura di morire»

Nominata sindaca nell'estate del 2018 dal presidente Ashraf Ghani, Zarifa Ghafari, 27 anni, la sindaca più giovane dell'Afghanistan, è una delle poche donne ad aver mai ricoperto un incarico governativo nella città molto conservatrice di Maidan Shar. «Sono distrutta. Non so su chi fare affidamento. Ma non mi fermerò ora, anche se verranno di nuovo a cercarmi. Non ho più paura di morire», dice l'attivista al New York Times.

Afghanistan, riapre l'aeroporto di Kabul. I talebani: amnistia ai funzionari e donne al governo

I talebani «verranno per le persone come me e mi uccideranno. Sono seduta qui in attesa che arrivino. Non c'è nessuno che aiuti me o la mia famiglia. Sto solo seduta con loro e mio marito. Non posso lasciare la mia famiglia. E comunque, dove andrei?», aggiunge.

Finally!

Thank you Mr @antonioguterres but knowing it won’t solve the problem. We are shocked how you come to know it so late while you can hear the voice of Anyone else around the world more faster than us?

Anyways, when now you know it, step forward, and #SanctionPakisan! https://t.co/b4gEFrC2wh — Zarifa Ghafari (@Zarifa_Ghafari) August 14, 2021

«I giovani sono consapevoli di ciò che sta accadendo. Hanno i social. Comunicano. Penso che continueranno a lottare per il progresso e per i nostri diritti. Penso che ci sia un futuro per questo paese», aveva detto tempo fa. Ghafari era sopravvissuta a numerosi attentati alla sua vita da parte dei talebani da quando era salita alla ribalta. Suo padre, il generale Abdul Wasi Ghafari, è stato giustiziato lo scorso novembre.

One of Afghanistan's first female mayors said Sunday she’s waiting for the Taliban to come and kill her: “I can’t leave my family. And anyway, where would I go?” https://t.co/sb1GStpeL1 — NBC News (@NBCNews) August 16, 2021

Il ritorno dei talebani al potere

Migliaia di afghani hanno cercato di fuggire dopo che i talebani hanno preso il controllo del Paese. In scene strazianti, gli afghani sono stati filmati mentre inseguivano disperatamente e si aggrappavano a un aereo dell'aeronautica statunitense mentre decollava a Kabul, più persone sono poi precipitate dopo il decollo.

I talebani hanno fatto irruzione a Kabul domenica dopo che il presidente Ashraf Ghani è fuggito dal paese, ponendo fine a una campagna durata due decenni in cui gli Stati Uniti ei loro alleati avevano cercato di trasformare l'Afghanistan. Ma ora le donne afghane si risvegliano di nuovo sotto i talebani e con la sharia, la legge coranica che le segrega e limita le loro libertà.