Talebani: «Abbiamo preso il Panshir». Il leader della resistenza Massoud è in fuga?

Si stringe sempre di più la morsa dei Talebani sul Panshir, ultima sacca di resistenza in Afghanistan. La valle circondata dalle montagne a nord-est di Kabul, storico bastione dei mujaheddin che si oppongono ai mullah, è assediata da migliaia di combattenti invitato per soffocare la rivolta prima che possa consolidarsi, ricevendo aiuti dall'estero. Dopo un'altra giornata di duri combattimenti, con morte di vittime su entrambi i fronti, i sedicenti studenti coranici hanno rivendicato di essere riusciti a entrare nella provincia dei ribelli, facendo circolare la notizia di una fuga verso il Tagikistan dei loro leader, Ahmad Massoud, il figlio del leggendario 'Leone del Panshir', e l'ex vicepresidente del governo spodestato, Amrullah Saleh.

Panshir, talebani bloccano aiuti

La ricostruzione è stata però subito smentita dal Fronte nazionale della resistenza, che parla di attacchi respinti da 4 direzioni, e dallo stesso Saleh, in un video inviato alla Bbc e alla tv nazionale Tolo News. Una battaglia di propaganda resa ancor più insidiosa dall'interruzione delle linee di comunicazione. «I Talebani hanno bloccato l'accesso degli aiuti umanitari nel Panshir, ha tagliato collegamenti telefonici ed elettricità e non ha permesso l'arrivo di medicine», aveva accusato Saleh, che si è unito alle milizie tagike portandosi dietro i reparti dell'esercito nazionale afgano che non hanno disertato. «I Talebani stanno commettendo crimini di guerra», ha denunciato l' ex vicepresidente, chiedendo «alle Nazioni Unite e ai leader mondiali di prendere atto di questo chiaro comportamento criminale e terroristico».

Cosa accade a Kabul

E mentre l'assedio del Panshir continua in un quadro che fonti della Bbc «fluido», a Kabul i sedicenti studenti coranici ancora al futuro esecutivo. L'annuncio, che molti attendevano simbolicamente oggi, a margine della prima preghiera islamica del venerdì dopo il ritiro americano, è slittato di nuovo. Forse un domani. Rinvii che, secondo gli analisti, testimoniano lotte interne di potere e impreparazione alla fase di governo. Abdul Ghani Baradar, braccio esecutivo della guida religiosa, il leader supremo Hibatullah Akhundzada. Posti di primo piano andranno anche a Mohammad Yaqoob, figlio del mullah Omar, e ai capi-negoziatori con gli Usa a Doha. Nel frattempo, sono ripresi i interni della principale compagnia locale, la Ariana Afghan Airlines, e il Qatar ha inviato un emissario a Kabul per accelerare sulla riapertura dell'aeroporto, auspicando l'avvio di corridoi umanitari entro 24-48 ore, dopo l 'arrivo dei primi rifornimenti del Programma alimentare mondiale a Kandahar e Mazar-i-Sharif.

Proseguono anche gli abboccamenti con la comunità internazionale, che da Washington a Bruxelles pone i suoi paletti ma ribadisce la necessità di discutere con i nuovi padroni di Kabul in ottica umanitaria e di lotta al terrorismo. Su quest'ultimo fronte si addensano però nuove ombre sulle complicità con le reti islamiste combattenti. La newsletter online del sedicente Stato islamico ha riferito che il kamikaze della loro branca locale Isis-Khorasan che lo scorso 26 agosto si è fatto esplodere all'aeroporto di Kabul, provocando 170 vittime, tra cui 13 soldati americani, era stato appena liberato da una prigione afgana dopo il crollo dell'esecutivo filo-occidentale di Ashraf Ghani. Secondo questa ricostruzione, l'attentatore Abdul-Rahman al-Logari e «diversi suoi fratelli» sono fuggiti dal carcere e «si sono precipitati a raggiungere» i compagni jihadisti per compiere l'attacco suicida. Una conseguenza del caotico assalto alle prigioni dei Talebani, che avevano fatto scappare migliaia di Q carcere di Pul-e-Charkhi a Kabul e da altri penitenziari del Paese, tra cui numerosi miliziani dell'Isis e di Alaida.

