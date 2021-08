Afghanistan, Di Maio: «Quando gli Usa lasciano, via anche l'Italia». I talebani: «Non diamo la caccia a nessuno»

Martedì 24 Agosto 2021, 15:13 - Ultimo aggiornamento: 16:06

«Dopo che gli americani avranno lasciato l'aeroporto di Kabul (la data ipotizzata per ora è a fine mese) non sarà comunque possibile, né per noi né per alcun Paese dell'Alleanza, mantenere una qualunque presenza all'aeroporto». Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. Intanto tornano a parlare anche i talebani: «Non inseguiamo nessuno, non diamo la caccia a nessuno, non ci sono stati incidenti in nessuna parte del Paese non abbiamo nessuna lista. Noi vogliamo portare pace e sicurezza nel nostro Paese», sottolinea in conferenza stampa il portavoce Zabihullah Mujahid sottolineando: «Io non credo che prolungheremo la scadenza. Il 31 agosto è un piano degli Stati Uniti che hanno previsto loro. Loro hanno avuto tutte le opportunità e tutte le risorse per portare via tutte le persone che appartengono a loro. Noi non prolungheremo la scadenza».

APPROFONDIMENTI LO SCENARIO Afghanistan, la via per un governo largo: «Coinvolgere... L'INTERVISTA Leschi: «Usa via alla fine della settimana» AFGHANISTAN A Roma 108 profughi: tra loro anche molti bambini ECONOMIA Michel: usare tutti mezzi UE per sostenere diritti ECONOMIA Afghanistan nel caos: Europa divisa sull'accoglienza VIDEO Soldato americano offre acqua ai bambini all'aeroporto di...

Afghanistan, la via per un governo largo: «Coinvolgere Cina e Russia»

Afghanistan, Di Maio: «Quando gli Usa lasciano, via anche l'Italia»

L'Italia, ha sottolineato Di Maio, non è stata in Afghanistan «invano». Per il ministro «in questi 20 anni abbiamo contribuito a mantenere la stabilità regionale, contrastare il terrorismo, favorire più istruzione, diritti e libertà per il popolo afghano».

Tutti gli italiani evacuati

«Ad oggi abbiamo evacuato tutti gli italiani che ci hanno chiesto di lasciare il Paese, rispondendo alla comunicazione inviata dall'Ambasciata», ha quindi riferito Di Maio. «Abbiamo portato in Italia quasi 2.700 afghani, principalmente collaboratori delle istituzioni italiane, a partire dal nostro contingente militare, e loro familiari», ha aggiunto Di Maio, sottolineando che il numero «è destinato a crescere, considerati circa mille afghani già in sicurezza in aeroporto e previsti imbarcarsi sui prossimi voli italiani». Il ministro ha quindi affermato: «Il timore dei Talebani per la sospensione dei progetti di assistenza internazionale e per l'isolamento potrebbe rappresentare una leva significativa in mano alla comunità internazionale per costringerli ad accettare impegni, la cui attuazione andrà scrupolosamente verificata».

L'intervento di Guerini

«Gli eventi di questi giorni non possono mettere in discussione operato dei nostri militari. I primi ad essere rimasti colpiti da quanto sta avvenendo in Afghanistan sono stati proprio i nostri militari», ha quindi aggiunto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini nel corso di una audizione davanti alle commissione riunite Affari esteri e Difesa di Camera e Senato sulla situazione in Afghanistan.