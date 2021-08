Afghanistan, a Fiumicino il rientro dei primi italiani: atterrato il volo da Kabul. Quarantena per 74

Lunedì 16 Agosto 2021, 15:22 - Ultimo aggiornamento: 15:58

Sono atterrati in 74 dal primo aereo patito ieri dall’Afghanistan. Si tratta di personale diplomatico ed ex collaboratori afghani recuperati nell’operazione “Aquila omnia”, il piano di recupero organizzato per riportare in patria il personale dell'ambasciata italiana e gli ex collaboratori afghani. Ad attendere i passeggeri al Terminal 5 del Leonardo Da Vinci, si sono presentati delegati del Ministero degli Esteri e squadre blu delle Uscar.

Afghanistan, dalle origini al nuovo Emirato islamico: chi sono i protagonisti dell'ascesa dei talebani

Afghanistan, a Fiumicino il rientro dei primi italiani da Kabul

Le operazioni sono state pianificate e dirette dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), comandato dal Generale di Corpo d'Armata Luciano Portolano, ed eseguito dal Joint Force Headquarter (JFHQ), elemento operativo del COVI con la collaborazione per la prima accoglienza e il supporto sanitario della Croce Rossa. Per il trasporto alle future destinazioni sono stati attivati i pullman dell’Esercito Militare.

Le destinazioni

Le 74 persone a bordo del volo messo a disposizione dall'Aeronautica Militare seguiranno le procedure anti-Covid effettuando il tampone eseguito dal personale della Croce Rossa. I 54 italiani del personale diplomatico è stato affidato alla Farnesina che ha disposto la quarantena alla Cecchignola. Mentre i 20 ex collaboratori afghani saranno presi in carico dalla Difesa e destinati al centro logistico militare di Roccaraso. Per loro dunque è stata prevista la quarantena di 10 giorni nella struttura dell'Esercito a Roccaraso, in Abruzzo. Al termine della quarantena saranno quindi inseriti nel programma di accoglienza e integrazione del Ministero dell'Interno.

«Ho il cuore infranto»

«Sono stato 11 anni in Afghanistan. Ho visto all'inizio la speranza di un paese che poteva rifiorire, ora vediamo un Paese con il cuore in gola. Adesso la situazione è peggiorata ulteriormente». A dirlo Pietro del Sette, che si occupa di cooperazione e sviluppo dell'agricoltura, rientrato poco fa in Italia. «La speranza - aggiunge - è che la componente dell'aeroporto militare riesca a portare a termine le operazioni di rimpatrio. La previsione è di portarli tra stasera domani e dopodomani». Mentre un altro italiano, esperto in logistica e lavoro, dice con la voce spezzata: «ho il cuore infranto».