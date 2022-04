Afghanistan, l'Isis rivendica l'attentato alla moschea Sciita di Mazar-iSharif

Lo Stato Islamico (Is) destabilizza l'Afghanistan, anche ora che il paese è tornato in mano ai Talebani dallo scorso agosto. Il gruppo terroristico, in particolare lo Stato islamico dell'Iraq e del Levante - Provincia di Khorasan (Iskp) ha rivendicato un esplosione nella moschea sciita Seh Dokane, una delle più grandi nella città di Mazar-i-Sharif. «I soldati del califfato sono riusciti a portare una borsa con dell'esplosivo» all'interno della moschea gremita di fedeli, facendola esplodere da lontano ha affermato l'Isis in una nota.

APPROFONDIMENTI GLI SCONTRI Israele-Palestina, razzi da Gaza su Sderot ISRAELE Gerusalemme, scontri tra polizia e palestinesi sulla Spianata... CAMBIO AL VERTICE L'Isis annuncia: «Abbiamo un nuovo Califfo». NOZZE DA FAVOLA La figlia del Sultano del Brunei sposa l'impiegato MEDIO ORIENTE Israele, sparatoria a Tel Aviv: almeno due morti

Decine di vittime

Il gruppo terroristico sostiene di aver fatto 100 vittime, tra morti e feriti, fra la comunità sciita mentre i talebani parlano di 11 morti e di oltre 30 feriti. Cifre che non coincidono con quelle del vicino ospedale, l'Abu Ali Sina-e-Balkhi District Hospital che invece riporta 31 vittime e 87 feriti.

La seconda esplosione in un posto di polizia

Ma la bomba nella moschea non sarebbe l'unico attacco "firmato" dall'Is. Una seconda esplosione è stata rivendicata dal gruppo terroristico, secondo quanto riporta la BBC: vicino a un posto di polizia nella città di Kunduz è stato fatto saltare in aria un mezzo con un bilancio - confermato dalla polizia - di almeno quattro morti e 18 feriti.

Tutte notizie che arrivano ad appena due giorni dalle esplosioni che a Kabul, in un'area a maggioranza sciita, hanno fatto almeno sei morti e 11 feriti con la scuola superiore Abdul Rahim-e Shahid e il Mumtaz Education Centre finiti nel mirino.