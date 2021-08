Afghanistan, 85 afghani verso Roma. Altri 150 in partenza in giornata

Mercoledì 18 Agosto 2021, 08:29

In Afghanistan è il terzo giorno sotto il nuovo regime dei talebani dopo l'entrata a Kabul del 15 agosto. Gli estremisti nelle ultime ore hanno cercato di mostrare un'immagine diversa, agli afghani e al resto del mondo, almeno a parole: più moderati, meno dispotici e capaci di governare il Paese senza l'uso della violenza e coinvolgendo addirittura le donne. Ovviamente secondo i dettami della sharia. L'Occidente intanto si muove: convocato un G7 virtuale sulla crisi dal presidente Usa Biden e dal premier britannico Boris Johnson. In Italia oggi previsto l'arrivo di un aereo con 85 collaboratori afghani mentre altri due aerei nella giornata porteranno a Roma altre 150 persone.

Afghanistan, dalla sindaca alla preside: le donne che resistono. «Noi non ci arrendiamo»

La diretta

7.45 Dopo il primo volo con a bordo 74 persone atterrato nella giornata di lunedì, oggi a Fiumicino atterrerà un altro aereo che porterà in Italia collaboratori afghani da Kabul. Sul C130 ci saranno a bordo 85 persone mentre altre 150 decolleranno dall'Afghanistan in giornata con altri due aerei. «Il nostro impegno - spiega il ministro della Difesa Lorenzo Guerini - è lavorare col massimo sforzo per completare il piano di evacuazione dei collaboratori afghani, degli attivisti e di chi è esposto al pericolo». Il primo volo con 85 persone, tra ex collaboratori afghani e loro familiari - informa la Difesa - atterrerà oggi a Fiumicino su un C130J dell'Aeronautica Militare che era decollato dal Kuwait ed ha imbarcato i passeggeri a Kabul. Dopo uno scalo tecnico, l'aeroplano giungerà di nuovo in Kuwait, dove i passeggeri saranno trasferiti sul KC 767 per essere trasportati in Italia.

7.30 Trump: «Ritiro Biden è la peggior vergogna della nostra storia». Intervistato da Fox News, Donald Trump si scaglia ancora contro l'attuale presidente, non mancando di lanciare strali anche contro George Bush per «l'orribile decisione di andare in Medio Oriente», con le guerre in Afghanistan ed Iraq. «So che questo non farà contenta la famiglia Bush, però credo che sia stata la decisione peggiore», ha aggiunto l'ex presidente, attaccando la dinastia politica repubblicana con la quale è stato sempre ai ferri corti durante i suoi quattro anni alla Casa Bianca. Trump ha poi difeso l'accordo che lui ha fatto con i Talebani, affermando che «trattammo da una posizione di forza», lodando l'impegno dell'allora segretario di Stato, Mike Pompeo. Ed ha criticato il modo in cui Biden ha applicato il ritiro da lui deciso, affermando che avrebbe dovuto evacuare prima i civili afghani ed il personale dell'ambasciata e gli altri americani «e non i militari».