Giovedì 18 Agosto 2022, 11:47 - Ultimo aggiornamento: 11:49

È salito a 21 morti e 33 feriti il bilancio dell'esplosione che si è verificata ieri sera in una moschea sciita di Kabul, in Afghanistan, durante la preghiera. Lo rende noto il portavoce della polizia dei Talebani. Tra loro anche un noto religioso, come riferiscono i media afghani. La moschea colpita si trova nella zona di Khair Khana.