​​​Afghanistan, attacco a ministero: ucciso un terrorista

La polizia afghana ha ucciso uno dei terroristi che questa mattina hanno attaccato la sede del ministero dell'Informazione del Paese, nel centro di Kabul: lo scrive la Bbc. Secondo notizie riportate dai media internazionali, gli autori dell'attacco sono tre o quattro. Un'esplosione è avvenuta alle 11.40 circa ora locale (circa le 9.10 in Italia) e un'ora dopo era ancora in atto lo scontro a fuoco fra i terroristi e le forze di sicurezza.

La sede del ministero dell'Informazione afghano a Kabul è sotto attacco: lo riporta la Bbc, secondo cui c'è stata un'esplosione e sono stati sparati colpi di arma da fuoco.

Secondo il portavoce del ministero, Nasrat Rahimi, l'esplosione è avvenuta alle 11:40 circa ora locale (circa le 9:10 in Italia) e c'è stata una sparatoria fra le forze di sicurezza afghane e gli attentatori. Non ci sono per il momento notizie di morti o feriti. Il ministero dell'Informazione afghano, scrive la Bbc, si trova vicino al palazzo presidenziale.



