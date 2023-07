Affonda a 13 metri di profondità e trascorre 30 minuti sott'acqua, ragazzo di 15 anni rianimato "miracolosamente"

Sabato scorso, 15 luglio, un giovane è scampato per un soffio alla morte facendo il bagno nella Loira vicino a Saint-Etienne. Intorno alle 18:30, tre adolescenti nuotavano a 500 metri dalla base nautica di Saint-Victor sur Loire, in Auvergne-Rhône-Alpes. Due giovani scompaiono: uno viene salvato da un testimone, ma del secondo nessuna traccia.

I suoi amici chiamano una guardia giurata che a sua volta allerta la polizia.

I vigili del fuoco spiegano di conoscere bene la zona, cosa che ha permesso loro di intervenire tempestivamente. Dopo aver trascorso circa trenta minuti sott'acqua, il ragazzo è stato recuperato da una profondità di 13 metri e rianimato sulla riva. Successivamente è stato trasferito all'ospedale Saint-Etienne dove è stato curato.

Il divieto per le alghe tossiche

A causa delle alghe tossiche, è vietato nuotare su questo specchio d'acqua, ma questo divieto non viene rispettato, spiega un regolare alle telecamere BFM. Ogni anno in Francia muoiono per annegamento quasi mille persone. La vittima, di 15 anni, è rimasta, sabato a fine giornata, quasi 30 minuti sott'acqua a quasi 13 metri di profondità. È stata ricoverata a Saint-Étienne.