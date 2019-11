Amsterdam, falso l'allarme dirottamento. Air Europa: «Attivato per errore». Terminal evacuato

Falso allarme dirottamento all'aeroporto Schiphol di Amsterdam. La gendarmeria reale olandese ha indagato su una situazione «sospetta» a bordo di un aereo nello scalo olandese, come riporta l'account Twitter della stessa gendarmeria. Si tratta del volo AirEuropa UX1094 diretto a Madrid, fermato al Gate D3. A bordo centinaia di persone. L'account Twitter della gendarmeria reale olandese dice che: «Passeggeri ed equipaggio sono in sicurezza a bordo.

Air Europa: «Falso allarme, attivato per errore». «Falso allarme sul volo Amsterdam-Madrid». Lo annuncia la compagnia Air Europa sul suo profilo Twitter. «Questa sera è stato attivato, per errore, un allarme che avvia protocolli sui dirottamenti. Non è successo nulla, tutti i passeggeri aspettano di volare presto. Siamo spiacenti», è la spiegazione della compagnia, dopo l'allarme sui media su un possibile dirottamento all'aeroporto di Amsterdam.



#AirEuropaInfo Falsa Alarma. En el vuelo Ámsterdam - Madrid, esta tarde se activó, por error, un aviso que pone en marcha protocolos sobre secuestros en el aeropuerto. No ha pasado nada, todos los pasajeros se encuentran perfectamente esperando poder volar pronto. Lo lamentamos. — Air Europa (@AirEuropa) 6 novembre 2019

Procedura d'emergenza attivata. Sarebbe stato attivato l'allarme dirottamento dall'equipaggio dell'aereo in partenza dallo scalo di Schiphol, ad Amsterdam, dove al momento la gendarmeria reale olandese ha indagato per una situazione «sospetta». Lo scrive l'emittente olandese Nos.



Finally got out the aircraft... seems like we made it! #Schiphol pic.twitter.com/qtyVhm0YwO — Dr.Bahar Ramezanpour (@BRamezanpour) 6 novembre 2019

Secondo il quotidiano De Telegraaf, le autorità olandesi per la gestione delle emergenze hanno avviato una procedura che generalmente si utilizza in caso di «incidente o evento grave con conseguenze rilevanti per la popolazione».

I servizi di emergenza sono stati attivati e, secondo quanto riferito, diversi gate sono stati chiusi. Le foto condivise sui social media hanno mostrato alcune aree dell'aeroporto isolate con il nastro della polizia.

I media olandesi hanno parlato di un possibile tentativo di dirottamento all'aeroporto di Amsterdam, pur chiarendo che non c'erano conferme. Lo riporta, tra gli altri, il Telegraaf.

Il premier Rutte informato: «Stiamo cercando di capire». «Sta succedendo qualcosa, stiamo scoprendo cosa sta succedendo. Mi tengo informato». Lo ha detto il premier olandese Mark Rutte, citato dai media locali, sull'allarme all'aeroporto di Amsterdam. «Spero che finisca bene», ha aggiunto.

Ecco i tweet della gendarmeria reale olandese che indica una situazione «sospetta» a bordo di un aereo all'aeroporto di Amsterdam Schiphol. È quanto riporta l'account Twitter dello scalo, senza aggiungere ulteriori dettagli.



Op dit moment onderzoeken wij een verdachte situatie aan boord van een vliegtuig op #schiphol. Nadere mededelingen volgen. — Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) 6 novembre 2019

Passagiers en crew veilig van boord. Onderzoek ter plaatse duurt nog voort. — Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) 6 novembre 2019

