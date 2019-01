I posti venduti in aereo non ci sono, famiglia costretta a viaggiare seduta sul pavimento

Ultimo aggiornamento: 16:05

Una famiglia in volo da Minorca a Birmingham è stata costretta a viaggiare a terra perché i posti a loro venduti non esistevano. E così quando i Taylor sono arrivati all’aeroporto di Mahón per rientrare in Inghilterra, hanno avuto una brutta sorpresa: le poltrone assegnate 41 D, E ed F, erano solo spazi vuoti. Lo staff della compagnia aerea “Tui” ha affermato che è stato un “cambiamento all’ultimo minuto del velivolo” a causare il problema.E così Ian e Paula, con la loro figlia Brooke, 10 anni, sono stati costretti a stare per tutto il viaggio seduti a terra. Paula Taylor, di Alcester, nel Warwickshire, ha raccontato alla Bbc: «Non ci potevamo credere quando ci siamo resi conto che non c’erano davvero i nostri posti e l’unica alternativa era il pavimento».«Una situazione difficile, scomoda, anzi direi sporca». L’agenzia di viaggi ha detto che alla famiglia è stato offerto il prezzo del biglietto pieno 1.300 sterline, e 30 a persona come «gesto di buona volontà». Ma l’Autorità dell’aviazione civile ha affermato che non è permesso ai passeggeri di essere lasciati senza alcuna sicurezza in fase di volo e hanno subito avviato un’inchiesta.