Aereo precipita sulle case in fase di atterraggio a Karachi: a bordo 107 persone

atterraggio all'aeroporto di Karachi: lo riporta il network tv pachistano Samaa. L'aereo proveniva da Lahore. Secondo fonti locali citate da altri media si tratta di un Airbus A-320 della compagnia aerea Pia (Pakistan international airlines). Sempre secondo le prime ricostruzioni, l'aereo avrebbe danneggiato molte case prima di schiantarsi al suolo. Un aereo è precipitato stamani a Karachi , in Pakistan , in fase di atterraggio : a bordo del velivolo, secondo le prime informazioni, c'erano 107 persone. L'aereo pachistano, secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto è precipitato poco prima del suoall'di: lo riporta il network tv pachistano Samaa. L'aereo proveniva da Lahore. Secondo fonti locali citate da altri media si tratta di un Airbus A-320 della compagnia aerea). Sempre secondo le prime ricostruzioni, l'aereo avrebbe danneggiato molteprima di schiantarsi al suolo.

PIA aircraft with 107 passengers on board crashes near residential area of Pakistani city of Karachi. #piaplanecrash pic.twitter.com/YAHaJsUt0k — Ashish Langer🇮🇳 (@ashishlanger) May 22, 2020

L'aereo della compagnia pachistana Pia precipitato oggi vicino all'aeroporto di Karachi aveva 107 persone a bordo tra passeggeri e membri dell'equipaggio: lo ha reso noto il ministero dell'Aviazione pachistano, secondo quanto riporta la Cnn. Media locali riportano inoltre che il velivolo è caduto in una zona residenziale.

A PIA Airbus A320 flying from Lahore has crashed when it was about to land in Karachi. The plane came down on heavily populated area near Model Colony in Malir. 98 on board perished. Casualties on ground feared. pic.twitter.com/adiA577T4m — Ramesh Jaipal (@RameshJaipal) May 22, 2020





Le immagini trasmesse dalle tv locali mostrano fiamme e un denso fumo nero sul luogo in cui è caduto l'aereo e secondo alcuni media sarebbero state colpite anche «numerose» abitazioni. Per il momento però questa informazione non è stata confermata e non si hanno notizie di vittime tra i residenti della zona.





Sempre secondo i media locali la comunicazione tra l'aereo e la torre di controllo dell'aeroporto di Karachi si è interrotta un minuto prima dell'atterraggio.

Passenger plane with 107 people aboard crashes near Karachi airport, Pakistani civil aviation says https://t.co/1EtQB6th4J pic.twitter.com/EZNUqZ5IF6 — The Resistance Movement💎 (@ResistMoveTRM) May 22, 2020

PIA passenger plane crashed in Malir,Karachi Loudly crying face Prayer for passenger..Plane was carrying 90 passengers from Lahore to Karachi.#PIACrash #planecrash pic.twitter.com/oTcaj9elP2 — شرابی (@sharaaabii) May 22, 2020



Ultimo aggiornamento: 13:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA