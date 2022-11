Coppia "maleducata" si rifiuta di lasciare l'aereo e costringe tutti i passeggeri a sbarcare

Una coppia ha costretto un intero volo della Frontier Airlines a sbarcare dopo saliti a bordo dell'aereo senza le carte d'imbarco. Hanno poi urlato contro i membri dell'equipaggio che hanno cercato di fermarli, secondo un testimone.

Le due persone avrebbero evitato i controlli prima di salire sull'aereo in modo da non pagare una tariffa extra per il bagaglio. Ma una volta a bordo, si sono rifiutati di mostrare i documenti richiesti. Così a tutti gli altri passeggeri è stato chiesto di lasciare l'aereo per consentire alle forze dell'ordine di affrontare i trasgressori delle regole.

“Questa coppia è scappata e ha saltato i controlli della borsa e la scansione della carta d'imbarco. Si sono poi rifiutati di scendere dall'aereo", ha detto alcuni testimoni. "Gli agenti di sicurezza sono arrivati ​​dopo che siamo scesi dall'aereo. Sono entrati nella no fly list".

Il filmato diffuso da un'utente mostra un impiegato della compagnia aerea che dice alla coppia ribelle: "Ragazzi, dovete uscire o dovremo far scendere l'intero aereo".

Uno di loro poi risponde: “Siamo stanchi! Abbiamo volato per 20 ore con i nostri soldi". Ma loro rispondono: “Abbiamo pagato il nostro biglietto proprio come tutti voi. Abbiamo pagato proprio come voi. Non scenderò dall'aereo".

Non è stato immediatamente chiaro da dove stesse decollando o diretto il volo. Il filmato è stato pubblicato per la prima volta su TikTok ma è stato successivamente rimosso.

Frontier Airlines non ha immediatamente restituito una richiesta di commento venerdì.